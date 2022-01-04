Son dakika: Milyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMM'ye sunuldu

Haberin Devamı

AK Parti'li 78 milletvekilinin imzasını taşıyan, 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 18 maddeden oluşan kanun teklifi, doğal gaz faturalarından BES'e, Kurumlar Vergisi'nden kur korumalı mevduat hesaplarına kadar pek çok alanda düzenlemeler içeriyor.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ FİYAT FARKI

Teklif ile kademeli doğal gaz tarifesine geçiliyor. BES ile 'devlet katkı payını' artırmak amacıyla değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda BES sisteminde kamu katkı payı yüzde 25'ten, yüzde 30'a çıkarılıyor. İhracatçı firmalarda Kurumlar Vergisi'nin indirimine ilişkin düzenlemeyle, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 1 olarak öngörülüyor.

Kur korumalı mevduat hesaplarında da düzenlemeye gidiliyor. Vatandaşların, TL birikimlerinin mevduata yönlendirilmesi amaçlanıyor. Döviz endeksli TL mevduat hesaplarında kur koruma farkını ödemek amacıyla düzenlemeye gidiliyor.

Haberin Devamı

EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME

Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 olarak düzenleyen madde de teklifte yer aldı.