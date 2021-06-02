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Haber Giriş: 02.06.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika açıklamasında METİ timine İran'dan roket atıldığı, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada, roket atışına verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği, birliklerde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

 

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