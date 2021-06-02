Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada, roket atışına verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği, birliklerde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Hakkâri Yüksekova’da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur. pic.twitter.com/6pPSl1kmSL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2021

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