Haber Giriş: 16.03.2020 - 10:51,
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11 PKK’lı etkisiz hale getirildi…
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
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