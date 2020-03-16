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Haber Giriş: 16.03.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11 PKK’lı etkisiz hale getirildi…

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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11 PKK’lı etkisiz hale getirildi…
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist,  icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

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