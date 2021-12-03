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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırında

#MSB#Bakan Akar#Suriye

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Serinyol’daki harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay’a gitti. Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindeki Komutanlar, 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na gitti.
Harekat Merkezi’ne geçen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar ve beraberindeki Komutanlar daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının şu anda da devam ettiği öğrenildi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırında


Bu arada ziyaretin Suriye’de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin Hatay’ı ve Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

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#MSB#Bakan Akar#Suriye

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