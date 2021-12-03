Son dakika... Merkez Bankası'ndan piyasaya bir müdahale daha

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Son günlerde döviz kurlarında yaşanan oynaklığa Merkez Bankası'ndan bir müdahale daha geldi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün yatırımcılarla bir araya gelmiş ve burada yaptığı açıklamada, "Döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu var, TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Gün içerisinde en yüksek 13.89 seviyesine kadar yükselen dolar kuru müdahalenin ardından 13.54 seviyelerine çekildi.

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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefer Şener konu ile ilgili CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2. defa Merkez Bankası döviz kurlarına müdahale ediyor. 2013'e kadar doğrudan satış şeklinde gerçekleşiyordu. Kurdaki yukarı aşağı harekette sürekli piyasaya müdahale etti. Açıktan döviz satıp müdahale etti.

Merkez Bankası'nın elinde birçok araç var. Piyasaya açıktan döviz satması ya da piyasadan açıktan döviz alması şeklinde gerçekleştiriyor. Kanunun kendisine verdiği yetkiyle piyasaya müdahalede bulunuyor. Diğer açık piyasa işlemleri var. Son 1 haftalık dönemde Merkez Bankası 2 yolu tercih etti. Birisi bu şekilde piyasaya doğrudan satış.

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Geçen günki rakam piyasaya da yansıdı. 1 milyar 13 milyon dolarlık satım gerçekleşti. Bunun 700 milyon dolarlık kısmı doğrudan piyasaya satış şeklinde gerçekleşti. Geri kalanı Borsa'da vadeli yani ileriye yönelik satış yapılmış oldu. O müdahaleden sonra 13.80'den 12.20 seviyesine kadar çekilmişti.

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MERKEZ BANKASI OYNAKLIK GİDERME YOLUNDA HAREKET EDECEKTİR

Geçen haftada 3 milyar dolarlık çözülme olduğunu gördük. 13.80'e gelince Merkez Bankası müdahale ediyor diye beklenti oluşturulması dövizden çıkışı beraberinde getiriyor.

Merkez Bankası'nın müdahaleleri olsa da oynaklık devam ederse bu bir risk oluşturuyor. Kısa vadeli bir çözümdür, doğrudur. Uzun vadede bu oynaklığı giderecek çözüm tamamen enflasyon düşmesinden, Merkez Bankası'nın diğer kararlarından geçen unsurdur.

Kısa vadede olumlu olsa da uzun vadede farklı enstrümanları devreye sokmak lazım. Şunu da söyleyebiliriz. 13.80'lik baraj Merkez Bankası'nın kararlılığını da gösteriyor.

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Volatilitenin olduğu her gün Merkez Bankası tarafından müdahale oluyordu zaten. Merkez Bankası oynaklık giderme yolunda hareket edecektir.