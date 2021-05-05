Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gölcük Donanma Komutanlığına gitti. Denetleme ve incelemelerde bulunan Bakan Akar'a, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından brifing verildi.

Brifing sonrası Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Levendler ile iftar yaptı. Burada personele hitap eden Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesinin; asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla karada, denizde ve havada ülkenin hak, alaka ve menfaatleri korumak olduğunu söyledi.

Çalışmalarının en önemli kısmını terörle mücadele faaliyetlerinin oluşturduğunu belirten Bakan Akar, bu kapsamda en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele yürüttüklerini vurguladı.

OPERASYONLARDA 65 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Mehmetçiğin terörle mücadele önemli başarılar elde ettiğini ve etmeye de devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Taarruzi anlayışla yapılan bu faaliyetlerimizi, daha da artan bir tempoda sürdürmek suretiyle aziz milletimizi inşallah bu terör belasından kurtaracağız. 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 953 terörist etkisiz hâle getirildi. Önemli olan en son teröristin etkisiz hâle getirilmesi. Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve 40 yıldır 40 bin vatandaşımızın hayatına kasteden bu terörün bitmesi için yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında bizim ne Irak'ın ne Suriye'nin kuzeyinde başkaca bir amacımız söz konusu değil."

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine yönelik 23 Nisan'da Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarının başlatıldığını anımsatarak "Bu operasyonlarımız yoğun ve başarılı bir şekilde devam ediyor.

Son olarak bir mağarada 6 terörist etkisiz hâle getirildi. 23 Nisan'dan bugüne kadar bizim gözümüzle gördüğümüz toplam 68 terörist etkisiz hâle getirildi." bilgisini verdi.

MUTLAKA İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Kovid-19 virüsünün mutasyona uğradığına dikkati çeken Bakan Akar, personelin salgına karşı alınan tedbirlere katı ve şiddetli bir şekilde uyulmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kovid-19 vakaları görülme oranın düşüklüğü bakımında dünyanın sayılı silahlı kuvvetlerinden biri olduğunu bildiren Bakan Akar, rehavete kapılmadan, ilk günkü hassasiyetle alınan tedbirlerin sürdürülmesi talimatını verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihinden süzülüp gelen millî, manevi ve meslekî değerleriyle aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Her olayda personelin güvenliği için alınabilecek bütün tedbirleri alıyoruz. Bunu sonuna kadar takip ediyoruz. Her zaman, her olayda mutlaka idari bir soruşturma yapılıyor, adli bir soruşturma yapılıyor. Soruşturmanın sonuçlarına göre işlemler yapılıyor. Herhangi bir şekilde göz ardı etmek filan yok. Bu ister Kovid-19 vakası olsun, ister intihar vakası olsun, ister ölümlü vakalar olsun, ister kaza olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu konuda örnek düzeyde personelinin her şeyiyle yakından ilgilidir. Bununla ilgili çok gelişmiş kurallarımız var, teamüllerimiz var. Bunları eksiksiz yerine getiriyoruz. Mutlaka idari ve adli soruşturma yürütülüyor. Bunların sonucuna göre ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz."

TEHDİT DİLİYLE BİR YERE VARAMAYACAKLARINI ANLAMALILAR

Kıbrıs'ın Türkiye'nin millî davası olduğunu vurgulayan Bakan Akar, Ada'da iki devletli bir yapının artık şart olduğunu söyledi. Bakan Akar, Yunanistan ile ilişkilere de değinerek, "Biz diyalog istiyoruz, siyasal çözümler bulmak istiyoruz. Fakat biz ne kadar iyi niyetli yaklaşırsak yaklaşalım Yunanlı komşularımız, olayları tırmandırmakta, gerilimi artırmakta, tahrikkâr ve tehditkâr dil kullanmakta. Bununla bir yere varamayacaklarını anlamayacak kadar da hata içerisindeler. Türkiye'ye karşı bu tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki duruşumuzla siyasal çözüm arayışlarının önünü açtığımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kimsenin toprağında, suyunda, hak ve hukukunda gözünün olmadığını belirten Bakan Akar, "Herkesin, tek zerre dahi hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi de çok iyi bilmesi lazım. Bizim 'diyalogla bu sorunları çözelim' dememiz, herhangi bir şekilde zafiyet olarak algılanmamalı. Bu bir zafiyet değil. İki komşu arasında dostane bir şekilde yaşamanın yollarını konuşuyoruz." dedi.

Bakan Akar, konuşmasının sonunda, personele Kovid-19 salgınına rağmen görevlerini üstün başarı ve fedakârlıkla yapmalarından dolayı teşekkür etti. Aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle yâd eden Bakan Akar, hayatta olan gaziler ile şehit ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.

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