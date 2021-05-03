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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 09:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar duyurdu: Biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... Bakan Akar duyurdu: Biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağarada tespit edilen 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bunlardan birinin bölge sorumlusu olduğunu bildirdi. Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Son dakika... Bakan Akar duyurdu: Biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Bakan Akar'ın açıklamaları:

Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Özel kuvvetlerimiz o mağaranın altını üstüne getirdiler. 7 teröristi etkisiz hale getirdiler, biri de bölge sorumlusuydu.

Toplam 16 silah, 3 bin mühimmat ele geçirildi. Uzaktan kumandalı doçka, telsizler... Ve istemediğin kadar da bilgi, belge, döküman.

Buradaki mücadelemiz yani her şeyiyle açık şeffaf, uluslararası hukuka göre yapıyoruz. Ama karşı taraf terörist, her türlü namussuzluğu yapıyorlar.

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