Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

İşte Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları:

Gönüllere girmeden tarihi görevimizi icra edemeyiz. Dar kadroculukla bir yere varılamaz. Gıybet ile bir dava savunulamaz. Aklınızdan çıkarmayın ki birbirine kefil olamayanların bir davası olamayacaktır. Bir dava adamı bilir ve itimat eder ki her akşamın bir sabahı olacaktır.

Mahcup olmadık, mağlup olmadık. Bizim için siyaset üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir. Ülkücü hareket milletin gür sesidir. Biz ne söylediğimizi bildiğimiz kadar ne istediğimizi de biliriz. Kendi tutarsızlıklarını gözardı edenleri, kendi söylediklerine bile inanmayanlar Türk siyasetine bir şey kazandırmayan devşirmelerdir.