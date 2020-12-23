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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AİHM’den Demirtaş kararı: Tutukluluğu sonlandırın

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AİHM’den Demirtaş kararı: Tutukluluğu sonlandırın
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) temyiz organı olarak görev yapan 17 yargıçlı Büyük Daire, tutukluluk hali devam eden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması için Türkiye’den gerekli önlemleri almasını istedi.

Demirtaş, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 2017’de AİHM’de dava açmıştı. Bu dava, 2018’de Demirtaş lehine sonuçlandı. Bu sonucun ardından hem Demirtaş hem Türkiye farklı gerekçelerle itiraz ederek kararı Büyük Daire’ye taşıdı. Karar gereği Türkiye, Demirtaş’a mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 60 bin 400 Euro (563 bin TL) ödeyecek. Karar nihai nitelikte ve Türkiye, kurallar gereği her kararı tam olarak uygulamakla yükümlü. Yapılmaması halinde ise Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi devreye girerek bu kararların uygulanmasını sağlamaya çalışıyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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