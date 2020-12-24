Son dakika haberi: Bakan Soylu açıkladı! Demirtaş'ın AİHM kararı, çıplak arama iddiası, kades uygulaması ve diğer detaylar

Son dakika haberi.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"YILDIRIM BESTA-17 OPERASYONU BAŞLADI"

"Geçtiğimiz yıllarda da bu toplantılarımızı gerçekleştirdik ve bunu alışkanlık haline getirdik. 2021'de plan, programlarımızı değerlendirmek üzere hep birlikteyiz.

Konuşmamın bu bölümünde dün akşam itibariyle 3251 personelle birlikte sahaya sızan Van Asayiş Jandarma Bölge Komutanlığımızın koordinasyonunda yürütülen JÖH, PÖH ve güvenlik korucularımızın içinde bulunan Yıldırım Besta-17 operasyonu başladı.

Terör, göç, uyuşturucu artık herkesin sorunudur.

Teknolojik imkanlar güvenliği temsil etmekle yükümlü kurumlara yardım ettiği gibi yeni tehditler de oluşturuyor.

Kimya gelişiyor, ama her yıl 50'den fazla yeni sentetik uyuşturucu AB Erken Uyarı Sistemi tarafından ilk kez keşfediliyor.

Siber Suçlar denilen bir suç türü çıktı.

AİHM'NİN DEMİRTAŞ KARARI

İtalya'da seçilmiş belediye başkanları kirli ilişkileri nedeniyle görevden alındı, yerine kayyum atandı. Kimse ses çıkarmadı. Fransa'da, Yunanistan'da bunlar sorun olmadı. Türkiye terörle mücadele ederken ise işler değişiyor.

Kusura bakmasınlar Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değil. Tehlikenin farkında değil. Kendilerine akıl, nizam diliyorum. Alacaklarını da zannetmiyorum. Avrupa'nın içinde gözlerini Türkiye-Müslüman düşmanlığı bürümüş. Dönüp kendilerine gelmelerini elbette bekliyoruz. 'mış gibi' uyguladıkları evrensel kurallara yapmalarını diliyorum.

'PKK'yı eleştirin' denmesine rağmen bir kez bile PKK ile açıklama yapmayan, tam tersine onlara destek veren, iştahlandıran Selahattin Demirtaş teröristtir.

AİHM'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu, bu hali Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir.

PAK GÖREVİNE BAŞLADI

Her alanda polisimiz görev başındaydı.

Onca terör tehdidine rağmen, her meselenin önünde giden, tedbir alan ve 15 Temmuz'dan sonra özellikle tüm tecrübesini, birikimini ortaya koyan bu teşkilata hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi şimdi Güvenlik Dairemizin koordinasyonunda Polis Arama Kurtarma (PAK) da görevine başlamıştır. Coğrafyamız deprem coğrafyasıdır. Polislerimiz aldıkları eğitimle bu afetlere hazır hale getirilmiştir.

'ÇIPLAK ARAMA' İDDİASI

Uşak'la ilgili bir iddia ortaya attılar. Valiliğimiz-Emniyetimiz yalanladı. Tekrar ortaya attılar. Ne yazık ki dün ana muhalefet liderinin hâlen bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim... Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir. Bunu ispatlamayan da namussuzdur.

Bir kere sorabilme kabiliyetine sahip değil misiniz yahu? Kimin peşine takılıyorsunuz? Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ'cü terör örgütünden olduğu belli olan bir vekilin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu bir FETÖ'cü teröristtir. Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var. FETÖ'nün sözleriyle bunu ifade etmektedir.

Zihni bulanmış, aklı gitmiş. FETÖ teröristi olan... Açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, suç duyurusunda bulunduk defalarca. Gereği yerine getirilsin.

'Cezaevinde çıplak arama yapılsın mı yapılmasın mı?' yönetmelik var... Jandarma olarak kolluk olarak aramalarda görevimiz var ama esas meseleler doktor nezaretinde yapılır. Arkadaşlar, telefonlardan uyuşturucuya, suç aletlerinden sim kartlara kadar her türlü cezaevine girerken, binlerce maddenin, suç unsurunun yakalandığı meseleler ortada. Tabancalar... Tamam. Karakollarda polis amirliklerinde kesinlikle bu söz konusu değildir. Ama cezaevlerinin kendisine ait bir güvenlik anlayışı söz konusudur.

Pensilvanya'nın düğmeye basmasını bekliyorlar. Gazi meclisimizi bu meselelerin odağı haline getirmek ahlâksızlıktır. Bu kişilere sadece şunu söylemek istiyorum; Bu devlet-millet bunu hak etmiyor.

"2021-2030 KARAYOLLARI EYLEM PLANI HAZIRLANDI"

2021 yılı tarihin en büyük başarısına atacağımız bir yıl olmalıdır.

2021-2030 karayolları eylem planı hazırlandı. En son kabinede Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da en kısa sürede paylaşılacaktır.

UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMDE YÜZDE 20.8'LİK DÜŞÜŞ

Uyuşturucu ile mücadelemizde saha baskımızı sürdürüyoruz. Kök kenevirinde bir artış gördük. Sadece bu yıl ele geçirdiğimiz kök kenevirin piyasadaki fiyatı 23 milyar TL'dir. Bunun terör örgütüne gittiğini düşünelim hep birlikte... Yine jandarmamız, Emniyetimiz, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş başarılı operasyonlara imza atmıştır. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde bir düşüş gerçekleşti. Can kaybı sayısı bu yıl içinde 175'tir. Bu geçen yılın aynı ayında, adli tıp rakamlarında 242'ydi. Yüzde 20.8 bir düşüşümüzde bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU'NA: VERGİ ALINMAZ, DEVLET YAKALAR VE GEREĞİNİ YAPAR

Uyuşturucu gelirlerinden vergi almaya çalışan zihni sinir projelere de uymamak lazım. Bir tek cümle... Hadi bize katkısı olmasın, bari karşı tarafa moral olmasın. Buradan Türk Polis Teşkilatı'na söyleyeceğim şudur; bu tür zihni sinir sözlere gülüp geçin. Hangi talimatı vermişsek onu uygulayın. Vergi uygulamaya çalışanlara da yaptığımız mücadeleyle, yakaladığımız eroin-esrarla nazire yapın. Vergi alınmaz, devlet yakalar ve gereğini yapar. Kendilerini komik duruma düşürmektedirler.

Gözünüzü seveyim... Bizim teşkilatımız disiplin teşkilatıdır. Disiplinsizliğine ne olursunuz müsaade etmeyin. Korursak, kollarsak, elbette ki adil olarak bakacağız, ama disiplinden ayrılırsak bugünkü iftiraları atanlar, yarın karşımıza çıkıp tef çalarlar.

Özellikle polis amirleri, birim amirleri olarak en önemli göreviniz, Türk Polis Teşkilatı'nı bir aile olarak görmektir. Çocuklarımızın eksikleri, aksaklıkları olabilir. Bilmeden bir takım yükümlülükler altına girmiş olabilir. Eğilmeliyiz. Ben buradayım, bakan yardımcılarımız, genel müdür yardımcılarımız orada. Sorunlarını çözeriz. Son 3 yılda intiharlar yarı yarıya düştü. Demek ki olabiliyor. Demek ki dokunabiliyorsak olabiliyor. Bu meseleyi de gündeminizin başına almanızı önemle istirham ediyorum.

KADES UYGULAMASI

KADES uygulaması, dünya kamu kurumlarında eşi benzeri olmayan ve 3-4 dakikada Türk Polis Teşkilatı'nın, Jandarma'nın imdada yetiştiği bir uygulamadır. Yine ifade etmek istiyorum, orada da tam anlamıyla söylemem gerekir ki, bu sayede yaklaşık 63 bin 830 ihbar geldi. Dikkat ediniz, KADES ile ilgili kampanyaya başladığımız tarih 15 Kasım gibiydi. Sayım 550 bin civarındaydı. Şimdi hakikaten milletimiz duyarlılık gösterdi, televizyonlarımız, basınımız duyarlılık gösterdi. Rakam 1 milyon 208 bine çıktı. Kadına karşı şiddete yanı başında KADES var. İnanıyorum ki, burada da önemli bir tedbir alacağız. İnşallah Ocak sonuna doğru elektronik kelepçe merkezimiz de görevine başlıyor.

Teknolojik olarak attığımız her adım, bizim başka bir adımımızı daha geliştiriyor. Ekonomimizi geliştiriyor, maliyetimizi düşürüyor."