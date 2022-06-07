Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Duruşumuzu samimiyet ve sevgiyle pekiştiriyoruz. Mücadelemizi iradeyle sürdürüyoruz. Hiçbir insanımızı dışlamıyor, önemsiz görmüyoruz. MHP olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, geceyi gündüze katarak 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. İcra ettiğimiz çalışmaların cesameti günden güne genişlik kazanmaktadır. Tıpkı vatan nöbeti tutan bir kahraman edasıyla milletimize hizmet aşkıyla dolup taşıyoruz.

2023 yılında müstesna bir demokrasi şöleni, muhteşem bir cumhuriyet zaferi, cumhuriyetin 2.yüzyılına girişi de büyük bir coşkuyla kutlanacaktır. Yarın elbet bizimdir, kısır gündemlere sıkışmıyoruz. Algı operasyonlarına bakmıyoruz, sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz. MHP'nin oy oranlarını düşük gösterenlere, devamlı itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki sizler bizleri yok sayacaksanız biz daha çok var olacağız. Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış ha dibe çekmiş ha uçurumdan itmiş, hiç ama hiç önemli değil. Birisi değil tek tek değil alayı birden üzerimize gelsinler. Biz ankete değil, gönlünü ve yüreğini açan yurdumun ve milletimin tertemiz insanlarına bakıyoruz. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Cumhur, başkanını seçecek o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

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Biz yürüyoruz, yürüyüşümüz korkakları ürkütüyor, hainleri telaşlandırıyor, Türkiye düşmanlarının uykularını kaçırıyor. Bizi durdurmak demek Türklüğün susması demektir. Şirret emel sahipleri boşuna heves etmesin, ne duracağız ne de yılacağız. Biz çalışıyoruz, Allah için, millet için, vatan için, evlatlarımız için, henüz doğmamış evlatlarımız için çalışıp çabalıyoruz. Milletimiz görsün, duysun yeter diyoruz. Gerisi kuru gürültüdür, laf salatasıdır. MHP önüne bakıyor, mücadelesine odaklanıyor. Cumhur İttifakı Türkiye'yi büyütme ve yükseltme hedefine odaklanıyor. Kimse suyu bulandırma sinsiliğine kalkışmasın. MHP'ye kefen biçenler, günü saati geldiğinde o kefeni kendileri giymek zorunda kalacaklardır. Biraz daha yalana, dolana bel bağlasınlar. 2023 yılında Türk milleti, sevdalılarını mahcup etmeyecektir. Dava arkadaşlarımdan rica ediyorum; anketlere asla itibar etmesinler. Ellerine geçeni buruşturup çöp sepetine atsınlar.

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Nerede bir vatandaşımız varsa onunla görüşüyor, dertlerini dinliyor 2023 yılı için anlaşıyoruz. Zillet ittifakına Türk milletinin yüzü dönüktür. 6'lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa hiyanetin, husumetin ve hezimetin masasıdır.

Ayrıntılar geliyor...