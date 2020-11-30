Son dakika: MGM 30 Kasım il il hava durumu: Bugün hava durumu nasıl olacak? Kar ve yağmur uyarısı!

Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yapılan son tahminlere göre, Yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Ağrı, Hakkari ve Van'ın doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı, bugün (Pazartesi) zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Pazartesi)sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, bugün (Pazartesi) Batı Akdeniz bölümünün yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 1°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -6°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 10°C, 16°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -4°C, 12°C

Az bulutlu

RİZE 7°C, 16°C

Az bulutlu

SAMSUN 7°C, 18°C

Az bulutlu

TRABZON 8°C, 16°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ağrı, Hakkari ve Van'ın doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ -1°C, 6°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS -8°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 4°C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 16°C

Az bulutlu