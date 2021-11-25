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Son dakika: MGK'da 'ekonomi' vurgusu! 'İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi'

#Ankara#Milli Güvenlik Kurulu#Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 3 saat süren toplantının ardından sona erdi. MGK bildirisinde terör örgütleriyle gerekli her türlü mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği ve Türkiye'nin hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditlerin değerlendirildiği belirtildi.

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Milli Güvenlik Kurulu, toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda terörle mücadele, ekonomi, Suriye, Libya, başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. 

MGK’nın ardından yayımlanan bildiri şu şekilde;

* Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir” denildi.

* Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi, iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.

* Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuz belirtilmiştir.

* Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam uymasının ve iş birliği içinde olmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.

* Libya'daki seçimlerin hukuka uygun şekilde ve sükünet içinde gerçekleştirilebilmesi için tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir.

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