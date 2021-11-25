Son dakika: MGK'da 'ekonomi' vurgusu! 'İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi'

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Milli Güvenlik Kurulu, toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda terörle mücadele, ekonomi, Suriye, Libya, başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.



MGK’nın ardından yayımlanan bildiri şu şekilde;

* Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir” denildi.

* Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi, iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.

* Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuz belirtilmiştir.

* Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam uymasının ve iş birliği içinde olmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.

* Libya'daki seçimlerin hukuka uygun şekilde ve sükünet içinde gerçekleştirilebilmesi için tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir.