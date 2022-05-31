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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

#Meteoroloji#Sağanak#Hava Durumu
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Amasya'da dün akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Adana'da ise sis etkili olurken görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. İşte 31 Mayıs hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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AMASYA’DA ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Amasya’da, akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Taşova’da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu.

GECE YARISI ADANA’DA SİS ETKİLİ OLDU

Adana’da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

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Adana kent genelinde hava sıcaklığının 23 derece ve nem oranın yüzde 95 olduğu dakikalarda, sis etkili oldu. Yoğun sis bulutları nedeniyle yüksek katlı binalar ve cami minareleri gözden kayboldu. Sis yoğunluğunun artması sonucunda bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

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#Meteoroloji#Sağanak#Hava Durumu

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