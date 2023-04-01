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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 10 kente sarı kodlu uyarı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 10 kente sarı kodlu uyarı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 08:39

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak bekleniyor. Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda ise kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte 1 Nisan cumartesi günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 10 kente sarı kodlu uyarı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Sıcaklıkların ülkemiz genelinde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 10 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli RÜZGAR nedeniyle 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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