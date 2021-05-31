Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı! Saat verildi

İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklaması:

Meteoroloji'den yarın için İstanbul dahil birçok ili kapsayan sarı uyarı da geçildi. Açıklamada, "Yarın (01.06.2021 Salı) sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BUGÜN İÇİN UYARI

Meteoroloji'nin bugün için yaptığı açıklamada "Bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat), Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyi, Giresun'un batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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