Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

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Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimler, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bugün Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.



Hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



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Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22Parçalı ve çok bulutlu 24Parçalı zamanla çok bulutlu 27Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 29Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25Parçalı ve çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 18Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27

Önümüzdeki günler için hava durumunu gösteren tablo ise şu şekilde:



