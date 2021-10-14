Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu raporu! Akşam saatlerine dikkat

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Haberin Devamı

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Haberin Devamı

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il merkezi ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

VAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR