Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu raporu! Akşam saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il merkezi ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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