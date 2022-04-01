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Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminleri belli oldu! Hafta sonu hava nasıl olacak? Toz taşınımı uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#Toz Taşınımı
Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminleri belli oldu Hafta sonu hava nasıl olacak Toz taşınımı uyarısı

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Sıcak havalar tüm yurtta etkisini gösterirken, yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görülecek. Öte yandan, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise cumartesi günü hava sıcaklığı 20 derece olacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Nisan hava durumu tahminleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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ÇANAKKALE 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAKARYA 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminleri belli oldu Hafta sonu hava nasıl olacak Toz taşınımı uyarısı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 16°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminleri belli oldu Hafta sonu hava nasıl olacak Toz taşınımı uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

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ANKARA 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 8°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminleri belli oldu Hafta sonu hava nasıl olacak Toz taşınımı uyarısı

RİZE 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 11°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminleri belli oldu Hafta sonu hava nasıl olacak Toz taşınımı uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

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DİYARBAKIR 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Toz Taşınımı

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