Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminleri belli oldu! Hafta sonu hava nasıl olacak? Toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAKARYA 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 16°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 8°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
RİZE 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 11°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu