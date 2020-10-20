Son dakika... Meral Akşener'den 'İYİ Parti'de FETÖ' iddiasına ilk yanıt

İyi Partili muhalif vekillerden Ümit Özdağ, CNN Türk’te katıldığı Tarafsız Bölge’de partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ileri sürmüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu iddiaya grup toplantısında sonrasında verdi.

Akşener, Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Onu hep beraber göreceğiz. Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli.

Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz

Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz.

Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum.

Ama ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve Bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum.

Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum.

Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu.

Ve birden kendimi 1997'lerde 1998'lerde hissettim.

Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz.

Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma.

ÖZDAĞ'IN HDP İLE YAKINLAŞMA İDDİASI

O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen..."