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Son dakika: Mehmet Barlas hayatını kaybetti

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#Mehmet Barlas#Gazeteci#YAZAR
Son dakika: Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 23:31

Deneyimli gazeteci Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti.

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Rahatsızlığı nedeniyle hastanede bir süredir tedavi gören Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti.

MEHMET BARLAS KİMDİR?
Mehmet Barlas 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olmuştur. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. MEHMET BARLAS son olarak Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dönemlerde Star TV, atv, Show TV ve TGRT’de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre atv'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı. NTV'de ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı yapmıştır.

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#Mehmet Barlas#Gazeteci#YAZAR

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