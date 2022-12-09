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Son dakika... Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Marmara#Ege#Edirne
Son dakika... Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 16:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini ve Marmara Bölgesi’nin batısında kuvvetli yağış ile tüm bölgede fırtına beklendiğini duyurdu. Ayrıca yarın gece saatlerinden sonra Çanakkale ve çevresinde fırtına, pazar günü ise Kıyı Ege'de kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

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MARMARA İÇİN 'YAĞIŞ' VE 'FIRTINA' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarından itibaren Marmara Bölgesi’nin; batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Son dakika... Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Yağışların; pazar günü Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın Hayrabolu ve Malkara) yerel kuvvetli sağanak olarak etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Son dakika... Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

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YARIN GECE SAATLERİNDEN SONRA İSTANBUL'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın, yarın gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgede (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Son dakika... Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Yetkililer, olası sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve duyarlı olunması konusunda uyardı.

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BİR UYARI DA EGE BÖLGESİ İÇİN

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yarın gece saatlerinden sonra Çanakkale ve çevresinde fırtına, pazar günü ise Kıyı Ege'de kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Son dakika... Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgenin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği kaydedildi. Açıklamada, "Cumartesi gününden itibaren bölgemizin kıyı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların pazar günü Kıyı EGE'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin hazırlayacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

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Sağanak ve fırtınanın yarın 12.00'de başlayacağı, pazar gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi. 

Son dakika... Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

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