Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında cumartesi ve pazar günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal etti.

Buna göre, yarın Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri, pazar günü ise tüm seferler iptal edildi. Öte yandan Kabatepe-Gökçeada hattında cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.