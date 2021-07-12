Son dakika... Manisa'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 9 yaralı
Son dakika haberine göre Manisa’da tarım işçilerini taşıyan servisle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi ile 09 AEE 762 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İşçi servisi ile otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.