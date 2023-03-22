Son dakika! Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22:43'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı.