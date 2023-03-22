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Son dakika! Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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#Malatya#Deprem#Son Depremler
Son dakika Malatyada 4.4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 22:54

Son dakika haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22:43'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı.

 

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#Malatya#Deprem#Son Depremler

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