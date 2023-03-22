Son dakika! Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22:43'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-03-22
Saat:22:43:23 TSİ
Enlem:38.184 N
Boylam:38.119 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/XLt8xkw9tN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi