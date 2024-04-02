Son dakika... Malatya 3.5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 04:14'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.