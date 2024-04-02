Son dakika... Malatya 3.5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 04:14'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-04-02
Saat:04:14:04 TSİ
Enlem:38.225 N
Boylam:38.11972 E
Derinlik:9.49 km
Detay:https://t.co/DOHzmmQFpE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi