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Son dakika... Malatya 3.5 büyüklüğünde deprem

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#Malatya#Yeşilyurt#Deprem
Son dakika... Malatya 3.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 04:36

Son dakika haberi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 04:14'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

 

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#Malatya#Yeşilyurt#Deprem

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