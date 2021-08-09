Son dakika... Köyceğiz yangınında 12'nci gün... Havadan müdahale sürüyor! Çiçekbaba'da alevler büyüdü

Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında tedbir amacıyla dün Çövenli Yaylası'ndaki evler boşaltıldı.

Yangının 12'nci gününde, söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla devam edildi. Alevler, Sandıraz Dağı etekleri ve Şeytan Deresi Kanyonu'nda ilerledi. Kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı bölgedeki çalışmalar, havadan 3 uçak ve 6 helikopterle sürüyor. Karadan ise iş makinesi ve arazözlerle yeni yolların açılması çalışmasına devam ediliyor.

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