Son Dakika: Koronavirüs vaka sayıları tabloda yer alacak mı? Fahrettin Koca'dan flaş açıklama.. 'Türkiye'de bugün 28 bin 351 yeni vaka var..'

Temmuzdan sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimizi ifade etmek için veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. İleri sürülen iddiaların aksine verdiğimiz verinin doğru anlaşılmasını sağladık. Hayati risk taşıyan ağır vakalarımızın sayısını paylaşmayı tercih ettik.

Sağlık personelimizin insan üstü gayretle çalışmasına yol açan hastaneye yatma durumunda kalan hastalardır. Bu yüzden hasta ve ağır hasta sayılarımızı her gün kamuoyuyla paylaştık. Sağlık sistemimize esas yükü bunlar oluşturuyor. Ancak görüyorum ki vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilen, izolasyonda tutulan vakaların hepsinden haberdar olmak istiyor. Bu vakalarla ilgili her türlü bilgi sistemimizde kayıtlı.

AÇIK TEST POLİTİKASINA GEÇİLDİ

Filyasyon ekiplerimizin tespit ettiği temaslılar da anlık olarak sistemimize işlenmektedir. Güvenlik güçlerimiz, kamu kurumlarımız, okullarımız, belediyelerimiz dahil bu sisteme erişip sorgulama yapabilmektedir. Testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür.

Laboratuvar altyapısı yeterli olan bütün sağlık kuruluşlarımızı yetkilendirdik. Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu konusu Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz söylenebilir. Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi düşünüyoruz.

Pandemi seyrini daha iyi anlayabilmek, sağlık sisteminin verdiği yanıtı daha iyi kavrayabilmek, rehavete düşmemek için dikkatimizi günlük hasta sayılarına ve ağır hasta sayılarına odaklanmamızı tavsiye ederim. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Aşı adayları geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz.

"SALGIN KARŞISINDA ÖNCEKİLERDEN DAHA CİDDİ BİR SINAVDAYIZ"

Bakan Koca, "Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız." dedi.

Koca, "(Kovid-19) Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "(Kovid-19 salgınıyla mücadele) Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var." hatırlatmasında bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, "Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak Bilim Kurulu'muzun belirleyeceği algoritmayla risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, BURSA, KOCAELİ, İZMİR ÜÇÜNCÜ ZİRVEYİ YAŞIYORLAR"

Bakan Koca, "Ülkemizin batı yakasında hızlı artışlar oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar." dedi.

Koca, "Tedbirlere tavizsiz uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa, daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla, toplumda güven sarsıcı polemiklerle harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum." yorumunda bulundu.