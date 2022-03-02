Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

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Koronavirüs Bilim Kurulu salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor.

"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" mesajını paylaştı.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.