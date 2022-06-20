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Son dakika... Kocaeli’de ilaç fabrikasında önce patlama, sonra yangın

#Kocaeli#Dilovası#İlaç Fabrikası

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yangının üretim bölümündeki elektrik panosunun patlamasından çıktığı iddia edildi.

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Kocaeli'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilaç fabrikasında saat 09.00 sıralarında şurup üretimi yapılan bölümde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede alevler, büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

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'ELEKTRİK PANOSUNDA PATLAMA' İDDİASI

İtfaiyeye haber verilirken, fabrika çalışanları da tahliye edildi. İhbarla itfaiye ekipleri gelirken, çevre illerden de takviye istendi. Diğer fabrikalar yangına karşı uyarılırken tedbir almaları istendi. Yangının, üretim bölümündeki elektrik panosunun patlamasından çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri, özelikle ham maddelerin olduğu alanda yayılan yangını söndürmeye çalışıyor.

 

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#Kocaeli#Dilovası#İlaç Fabrikası

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