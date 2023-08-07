Son dakika... Kocaeli'de Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Haberin Devamı

Bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu. Patlama tüm kentten hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

PATLAMADA 5 KİŞİ YARALANDI

NTV yayınına bağlanan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, canlı yayında yaptığı açıklamada "Arkadaşlar çalışıyor. Bir patlamanın olduğunu biliyoruz. Benim gördüğüm iki silonun altı açıldı. Patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz. Limanla ilgili herhangi bir bağlantı yok. Çevreye zarar veren bir patlama değil, biz şu an 50 metre mesafesinde duruyoruz." dedi.

Haberin Devamı

Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise "5 yaralımızın olduğunu biliyoruz, ambulanslarla hastaneye sevk ettik. Şu anda hafif olarak görüyoruz, bir tanesi daha ağır gibi. Patlamanın nedenine dair henüz bir bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

CNN Türk muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında, "Gölcük mevkindeki her bir noktadan duyuldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekipleri de gitti. Saatler 14:40'ı gösteriyordu ki Derince Limanı'nda patlama oldu. Dumanlar gökyüzünü kapladı" dedi.

"BUĞDAY SİLOLARINDAN BİRİNİN PATLADIĞI ÖĞRENİLDİ"

CNN TÜRK muhabiri Hasret Kaya ise "Buğday silolarından birinin patladığı öğrenildi. Bir geminin o noktada buğday alırken gerçekleştiği düşünülüyor. Çevrede hızla tedbir alındı. Buğday silosundan kaynaklı dedik ama orada periyodik bir bakım yapıldı mı yapılmadı mı. Gaz sıkışmasından kaynaklı mı oldu yetkililer henüz açıklama yapmadı. Önümüzdeki süreçte bu netleşmiş olacak. Bölgeden aldığımız bilgi böyle. Liman sahasında bazı kısımlarda tedbirler alındı" dedi.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER





Haberin Devamı







