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Son dakika... Kocaeli'de Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Derince Limanı#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 14:51

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde bir patlama meydana geldi. Patlama tüm kentte hissedilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamada 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz. Limanla ilgili herhangi bir bağlantı yok" dedi. CNN TÜRK muhabiri Hasret Kaya, canlı yayında yaptığı açıklamada "Buğday silolarından birinin patladığı öğrenildi. Bir geminin o noktada buğday alırken gerçekleştiği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

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Bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu. Patlama tüm kentten hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi. 

PATLAMADA 5 KİŞİ YARALANDI

NTV yayınına bağlanan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, canlı yayında yaptığı açıklamada "Arkadaşlar çalışıyor. Bir patlamanın olduğunu biliyoruz. Benim gördüğüm iki silonun altı açıldı. Patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz. Limanla ilgili herhangi bir bağlantı yok. Çevreye zarar veren bir patlama değil, biz şu an 50 metre mesafesinde duruyoruz." dedi.

Son dakika... Kocaelide Derince Limanında TMO silolarında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

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Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise "5 yaralımızın olduğunu biliyoruz, ambulanslarla hastaneye sevk ettik. Şu anda hafif olarak görüyoruz, bir tanesi daha ağır gibi. Patlamanın nedenine dair henüz bir bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

CNN Türk muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında, "Gölcük mevkindeki her bir noktadan duyuldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekipleri de gitti. Saatler 14:40'ı gösteriyordu ki Derince Limanı'nda patlama oldu. Dumanlar gökyüzünü kapladı" dedi.

Son dakika... Kocaelide Derince Limanında TMO silolarında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

"BUĞDAY SİLOLARINDAN BİRİNİN PATLADIĞI ÖĞRENİLDİ"

CNN TÜRK muhabiri Hasret Kaya ise "Buğday silolarından birinin patladığı öğrenildi. Bir geminin o noktada buğday alırken gerçekleştiği düşünülüyor. Çevrede hızla tedbir alındı. Buğday silosundan kaynaklı dedik ama orada periyodik bir bakım yapıldı mı yapılmadı mı. Gaz sıkışmasından kaynaklı mı oldu yetkililer henüz açıklama yapmadı. Önümüzdeki süreçte bu netleşmiş olacak. Bölgeden aldığımız bilgi böyle. Liman sahasında bazı kısımlarda tedbirler alındı" dedi.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Son dakika... Kocaelide Derince Limanında TMO silolarında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika... Kocaelide Derince Limanında TMO silolarında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Haberin Devamı

Son dakika... Kocaelide Derince Limanında TMO silolarında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi


Son dakika... Kocaelide Derince Limanında TMO silolarında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika... Kocaelide Derince Limanında TMO silolarında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika... Kocaelide Derince Limanında TMO silolarında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

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#Kocaeli#Derince Limanı#Patlama

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