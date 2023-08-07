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Son dakika... Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın

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#Tekirdağ#İstanbul#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 16:19

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sardı. Fabrikada zaman zaman patlamalar da yaşanırken çıkan dumanlar kentin birçok yerinden görüldü. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı.

Son dakika... Tekirdağda kimya fabrikasında yangın

'POLİS EKİPLERİ ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI'

Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

TEKİRDAĞ VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ‘Herhangi yaralı veya can kaybımız yok. Tedbirlerimiz artıracağız, söndürmek için gayretimiz sürüyor.’ dedi.

Son dakika... Tekirdağda kimya fabrikasında yangın

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KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika kullanılmaz hale geldi.

 

Son dakika... Tekirdağda kimya fabrikasında yangın

Ekipler, yangının çıkış nedeni tespit edebilmek için inceleme başlattı.

Son dakika... Tekirdağda kimya fabrikasında yangın

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#Tekirdağ#İstanbul#Yangın

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