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Son dakika... Kayıp Müslüme'yi arama çalışmaları sürüyor! Korkutan ihtimal

#Müslüme Yağal#Kayıp#Mersin
Son dakika... Kayıp Müslümeyi arama çalışmaları sürüyor Korkutan ihtimal

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin kayıp kızları Müslüme'yi (3) arama çalışmalarında, 9'uncu güne girildi. Sarp yamaçlarda termal kamera ve dronlar ile tarama yapan ekipler, bölgenin farklı noktalarında da şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.

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Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da, ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülüyor. Bugüne kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulunamazken, jandarma ekipleri de ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına alıyor. Bölgedeki farklı alanlara arama noktası kuran jandarma, şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.

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DİK YAMAÇLAR VE KUYULARA HALATLA İNİLİYOR

Çalışmalarını sürdüren AKUT ve AFAD ekipleri, Müslüme'nin kaybolduğu bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara, kuyulara halatlarla inerek tarama yapıyor. Neredeyse her taşın ve ağacın altı didik didik aranıyor. Müslüme'nin bulunması için bugün de arama- kurtarma ve kadavra köpekleri, dron, uçak, 200 kişilik personel ve 100 gönüllünün desteğiyle arama çalışmaları devam ediyor.

KAÇIRILMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Öte yandan aramalar sırasında, taş üzerinde saptanan kan izinin analiz sonucu beklenirken, jandarma ekipleri, köylülerin de ifadelerini alıyor. Çadırın bulunduğu alanın çevresindeki 20 kilometrelik bölgede hiçbir ize rastlanılmaması nedeniyle kaçırılma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.

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