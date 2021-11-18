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Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları devam ediyor

#Mesin#Müslüme Yağal#Kayıp
Mersinde kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağalı arama çalışmaları devam ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda iz takip köpekleri de kullanılıyor.

AFAD ekipleri, kayıp çocuğun ailesinin yaşadığı çadıra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki dere yatağı ve çevresindeki makilik alanda arama yapıyor.

Yağal ailesinin, 7 çocuğundan biri olan Müslüme için bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, dün arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde bulunan kan izinden alınan örnekle ilgili savcılık talimatıyla başlatılan inceleme devam ediyor.

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Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

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#Mesin#Müslüme Yağal#Kayıp

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