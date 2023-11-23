Son dakika... Karadeniz Ereğli'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle 19 Kasım’da limanda sürüklenmemesi için açığa çıkartıldıktan sonra mendireğe çarpan ‘Kafkametler’ adlı Türk gemisi battı. Kayıp 12 Türk mürettebat için arama çalışması başlatılmıştı. Gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta’nın karaya vuran cansız bedeni bulunmuştu.

BİR DENİZCİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bugün bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı sayısı 2'ye yükseldi. 10 kayıp denizciyi arama çalışmaları ise devam devem ediyor.