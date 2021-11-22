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Son dakika... Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! Nurtaç Canan davasında karar çıktı: Ragıp Canan'a 8 yıl 10 ay hapis cezası

#İstanbul#Ragıp Canan#Nurtaç Canan
Son dakika... Kanıyla Beni Ragıp vurdu yazmıştı Nurtaç Canan davasında karar çıktı: Ragıp Canana 8 yıl 10 ay hapis cezası

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan (46) tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın (49) yaralanmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Canan'ın "eşe karşı kasten yaralama" suçundan 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Duruşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Nurtaç Canan, "O dışarı çıktıktan sonra beni kim koruyacak. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu" dedi.

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46 yaşındaki Nurtaç Canan, 23 yıllık eşi Ragıp Canan’dan evliliklerinin ilk gününden beri dozu gittikçe artan bir şiddet görüyordu. Biricik oğlu için yıllarca bu şiddete göğüs germeye çalışan talihsiz kadın, aldatıldığını da öğrenince “Artık yeter” dedi ve boşanmak istediğini söyledi. Terk edileceğini öğrenen Ragıp Canan daha da öfkelenmişti. Zeytinburnu’ndaki evlerinde, 4 Haziran 2020 gecesi silah sesleri yükseldi.

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Ragıp Canan, kendisini terk etmek isteyen eşine tam 5 kurşun yağdırmış ve evden kaçmıştı. Kan gölünün içinde kalan Nurtaç Canan, ölümü beklerken, zemine kendi kanıyla, “Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” yazdı. O sırada eve gelen oğlu Furkan’ın yardımıyla hastaneye götürüldü. Doktorların olağanüstü gayretleriyle hayatta kaldı.

Polis, Ragıp Canan’ı 19 Haziran 2020 günü, Esenyurt’ta gizlendiği evde yakaladı. Savcılık, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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Savcının ceza talebini duyan Ragıp Canan kağıda kaleme sarıldı, kendi elleriyle öldürmeye çalıştığı karısına aşk mektupları yazmaya başladı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden eşine onu çok sevdiğini, kendisini affetmesini ve şikayetini geri almasını isteyen satırlarla dolu tam 20 mektup yolladı.

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DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ragıp Canan getirilirken, Nurtaç Canan ve taraf avukatları katıldı.

Ragıp Canan savunmasında "Ben 18 aydır tutukluyum. O gece bir anlık öfkeyle silahı alıp, iki üç kez yere ateş ettiğimde eşimin bacağını kanadığını görünce hemen oğlumu arayıp ambulans çağırmasını söyleyerek evden çıktım. Ben evden ayrılırken kapı kapanmasın diye terlik bırakmıştım. Eşimin iş yerinden kaynaklı tartışmalar nedeniyle üzerime çok fazla gelmesi sonucu olay yaşanmıştır. Benim eşimi öldürecek bir sebebim yok. Aramızda bir namus sorunu yoktur. Ben eşimi öldürmek istesem çatalla, tabakla bile öldürebilirdim. Ben 25 yıllık evliyim, elbette ki ufak tefek sorunlarımız olmuştur. Ama ben eşimi her zaman seviyorum. Benim eşimi yaralama kastım dahi yoktur. Birbirimizle imtihan edildik. Bir yol kazası gibi görmeniz gerekiyor. İş yerimizden dolayı bu sorunlar oldu" diye konuştu.

Ragıp Canan savunmasının devamında "Eşim aslında inada binerek beni bu suça sevk etmiştir. Eşim inatçı bir insandır. Haklıdır. Ben yüreğini incitmişim. Ondan da, sizden de af diliyorum. Gönül isterdi ki daha barışçıl olsun. Şükürler olsun, sakat da kalabilirdi. Eşimden özür diliyorum. Sizden özür diliyorum. Pişmanım" şeklinde konuştu.

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Ragıp Canan savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını verdi. Ragıp Canan, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından beraat ederken, “Eşe karşı kasten silahla yaralama" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"ZALİME DE TEKRAR ÖZGÜRLÜK SUNDULAR"

Duruşmadan sonra gözyaşları içinde açıklama yapan Nurtaç Canan, "18 aydır yatıyor. O dışarı çıktıktan sonra beni kim koruyacak. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu. Ben bunu bir kere daha anladım. Mazlumu yine mağdur ettiler. Zalime de tekrar özgürlük sundular. Beni özgürlüğümden kısıtlayacaklar. Bana yaptığının bedeli 2 sene yatacak ve çıkacak. 3 - 4 ay sonra çıkacak. Sonra ben ne yapacağım. 3 ay sonra beni kim koruyacak. Ben zaten 'Allah'ım beni öldür. Bu adamdan kurtar' diyordum. Ben kurtulmuştum şimdi beni tekrar öldürüyorlar. Bu adam cani" dedi.

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#İstanbul#Ragıp Canan#Nurtaç Canan

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