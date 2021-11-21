Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi

CEZA BENİ ALTÜST ETTİ

“Sana Silivri’nin soğuk ve uzak olan, hasret olan bu yüreğimden sana kucak dolu selamlar, sevgiler. Aslında bu mahkemede çok umutlanmıştım çıkarım diye ama olmadı Nurtom. Savcının ceza istemesi de psikolojimi altüst etti. Gerçi önemli olan Başkan. Ama gene de korkuyorum, inan aslında belden aşağısı yaralamadır. Ama teşebbüsten verse çok hukuksuz olur. Ama verir mi verir, belli olmaz. Eğer şikayetten vazgeçersen hemen çıkarım. Bir gün herkes diyecek, seveceksen Ragıp’ın Nurtaç’ı sevdiği gibi seveceksin. Yazıyorum şuraya.”