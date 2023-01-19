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Son dakika: Kamuda sözleşmeliye kadro için verilen yasa teklifi mecliste kabul edildi

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#Sözleşmeli#Yasa#Meclis
Son dakika: Kamuda sözleşmeliye kadro için verilen yasa teklifi mecliste kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 22:55

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve 175 milletvekilinin imzasıyla verilen Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek, yasalaştı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyum olarak görev yapanlar 30 gün içinde başvurmaları halinde KPSS puanı ve sınavdan başarılı olmaları halinde memur kadrolarıma atanacaklar. 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak.

Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor.

Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak.

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#Sözleşmeli#Yasa#Meclis

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