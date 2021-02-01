Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Gözler Erdoğan'da

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Dünya ve ülkemiz için oldukça zor geçen 2020'nin ardından büyük umutlarla girdiğimiz 2021'i, büyük şahlanış yılı olması gayreti içindeyiz. Bu amaçla, salgınla mücadelemize ve diğer yandan yatırımlarımıza hız verdik. Mesela yılın 2. günü Fırat Nehri üzerinde inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü ve bağlantı yolunu hizmete açtık.



UZAY ÇALIŞMALARI



TÜRKSAT 5A uydumuzu 8 Ocak'ta yörüngesine yolcu ettik. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki uydular yerine düşük maliyetteki sebebi nedeniyle mikro uyduların önemi artıyor. Bu amaçla ülkemizde mikro uydu tesisi kurmaya başladık. Geniş bir kullanım alanına sahip Uzak ve Teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.



'İŞ İNSALARIMIZIN YANIN OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Türkiye'de görev yapan AB elçileri ile yaptığım toplantıda, ilişkilerimizi saygı ve ortak hedeflerde geliştirmeyi teyit ettik. Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekoru kıran iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Genç iş Adamları Konferasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yapıp, yeni yılın yapılacaklarını konuştuk.



'ELAZIĞ'DA 8 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE VERDİK'



Silvan projesi, GAP'ın en bereketli bölgelerden birini oluşturuyor. 2 milyon dekar alanı sulayacak. İnşallah hem barajın hem tünellerin inşasını tamamlayarak, Diyarbakır topraklarını ülkemiz için önemli kazanç haline getireceğiz. 25 Ocak'ta Elazığ'a gittik. Toplamda 8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik. Elazığ'da inşa ettiğimiz 20 bin konutun kalanını da yaza kadar bitireceğiz. Bu tür projelerde sadece konut yapmıyoruz. Okulu, camisi, çarşısı ve yeşil alanlarıyla adeta yepyeni şehirler inşa ediyoruz. Bir kez daha bu konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.



'TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Devlet korumasında yetişmiş gençlerimiz, engellilerimiz, şehit yakınlarımız için önemli bir planı 26 Ocak'ta gerçekleştirdik. Uzunca bir süredir genel kadroların önemli bir bölümünü bu amaçla yapılacak atamalara tahsis ediyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin milletimizin her kesimine vefası olarak görüyoruz. Uluslararası ilişkilerimiz çerçevesinde birçok kabuller gerçekleştirdik. Parti kongrelerimiz, parti faaliyetlerimiz bu listenin dışındadır. Bunların yanında devlet meseleleri ile yaptığımız görüşmeleri ayrıca saymıyoruz. Ülkemize sürekli yeni eserler kazandırarak hizmet etmek, Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.





EKONOMİ VE HUKUK REFORMU



Reform dediğimiz değişim gündemi dinamik bir süreci ifade ediyor. Bizim görevimiz, milletimizin değişen şartlarına ve beklentilerine göre yeni reform süreci oluşturmaktır. Geçmişte bırakınız dünya ile rekabet etmeyi, kendi vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarını karşılamayacak bir ülkenin ihtiyaçlarıyla bugünküler bir olabilir mi? Avrupa'dan ABD'ye, Asya'dan Afrika'ya kadar köklü siyasi ekonomik çalkantılar yaşanırken, Türkiye'nin olduğu yerde çakılı kalması düşünülemez. İnşallah bu defa küresel siyasi ve ekonomik değişimin önünden giderek hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemiz bu amaçla her alanda bölgesel ve liderlik politikası izlemektedir. Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin detaylı analizi dışında birçok kurumla görüşmeler yapıldı. Her kesimin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Bu taslakları kendi içimizdeki kurumlarla ve ittifakımızla nihai aşamaya getireceğiz. Çok yakında reform paketlerimizin hedeflerini içeren kapsamlı bir çalışmayı paylaşacağız



YENİ ANAYASA



Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık.







