Son dakika: İzmir'in Buca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli, 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.50'deki depremin derinliği 4,04 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-01-15
Saat:09:50:26 TSİ
Enlem:38.343 N
Boylam:27.204 E
Derinlik:4.04 km
Detay:https://t.co/2Rp5LqSDqC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi