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Son dakika: İzmir'in Buca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

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#İzmir#Buca#Deprem
Son dakika: İzmirin Buca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 10:03

AFAD'dan alınan bilgiye göre İzmir'in Buca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Buca'daki depremin yaklaşık 4 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli, 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.50'deki depremin derinliği 4,04 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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#İzmir#Buca#Deprem

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