Son dakika: İzmir'de lüks sitede büyük yangın! Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama

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Yangın, saat 22.30 sıralarında Yenikale Mahallesi İsmail Cem Sokak’ta bulunan lüks bir sitede çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangında, alevler kısa sürede büyüyerek, lüks binayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale etti. Çevredeki binalarda oturanlar önlem amaçlı evlerini terk ederken, yanan siteden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

00:12 VALİ KÖŞGER: YANGININ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMA İHTİMALİ VAR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, CNN Türk'e yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını vurgulayarak "Yangın kaynaklı yaralı yok. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Elektrik kontağından çıkma ihtimali var. Site görevlilerinin ilk tespit ettiğine göre lokal bir alanda çıkmış yangın. Onlar söndürmeye çalıştığı sırada parlamış. Bölgede doğal gaz yok zaten. Kesin bilgi yarın yapılacak tekliklerle çıkacak" dedi.

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Yangın hızlı yayılmasına da değinen Köşger "Sert bir rüzgar vardı. Hem dış cephe kaplaması hem de balkon ahşap. Bunların yangının hızını artırdığını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

23:55 AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter'dan yaptığı açıklamada "İzmir ilimizin Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede devam eden yangına itfaiye ekipleri, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü toma ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

23:45 BAKAN KASAPOĞLU'NDAN CNN TÜRK'E ÖZEL AÇIKLAMA

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Geçmiş olsun öncelikle İzmir'imize. Bir bloğun ciddi şekilde yandığı bir yangından bahsediyoruz. 40 dairelik bir blok. Saat 21.50 civarında çıktı yangın. Elektrik kontağı diye tahmin ediliyor. Can kaybı olmadığına dair bilgimiz söz konusu. Panik kaynaklı dairelerden atlayıp yaralanan vatandaşlarımız var. Yangın kaynaklı bir yaralı yok. Büyük ölçüde söndürüldü diyebilir. Ciddi anlamda bir seferberlik söz konusu. Bloğun bir tarafı tamamen sönmüş durumda. 3 farklı blok var burada. Diğer bloklara sıçrama söz konusu değil. İtfaiye araçları, UMKE'nin, AFAD'ın araçları burada. Yangını söndürmek için canla başla çaba sarf ediyorlar."

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23:13 İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN İLK AÇIKLAMA

Yangına ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger şu ifadeleri kullandı:

"Yangın devam ediyor. Olay yerindeyim. İzmir itfaiyesi bütün ekipleriyle söndürmeyi çalışıyor. Orman itfaiyeyi de sevk ettik. 25 araç geliyor oradan. 1 blok tamamen yanmak üzere. Diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Site yöneticisi, yangın başladıktan sonra tüm sakinleri tahliye etmiş. Can kaybı olmadığına dair elimizde bilgi var. Şuan itibariyle neden çıktığına dair net bir bilgi yok. Parlama ve ardından patlamadan söz ediliyor. İlerleyen zamanlarda netleşecektir. Bina çelik konstrüksiyon ve ahşap olduğu için yangın çabuk yayılmış. Sert rüzgar da var, bu nedenle söndürmekte zorluk çekiliyor."

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Trafonun patladığına dair iddiayı değerlendiren Köşger "Bilinmiyor. Daha sonra tetkik edilecek. Bölgede doğalgaz da yok. Bu sebeple doğalgaz kaynaklı da olamaz. Onun dışında başka bir sebeple çıkmış. Hastanelere intikal eden bir yaralı da yok. Can kaybı olmadan atlatacağız" dedi.

TATLISES'İN DE EVİ VARDI

Aynı sitede evi bulunan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda komşularına geçmiş dileğinde bulundu. Tatlıses paylaşımında "İki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin.." ifadelerini kullandı.

Tatlıses, yanan sitedeki dairesinde sanatçı Gülben Ergen'le kahvaltı yaparken