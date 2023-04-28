Akıl almaz yangın

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İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Narlıdere Folkart sitesinde bulunan bir blok dün gece yandı. Yenikale Mahallesi İsmail Cem Sokak’ta bulunan lüks sitedeki yangın saat 22.00 sıralarında başladı. Sitedeki binaların dış cephelerinin, balkon tavanlarının, panjurlarının ahşap kaplama olması sebebiyle alevler kısa sürede büyüyerek, hızla diğer dairelere de sıçradı. Sitenin bir blokunda bulunan 40 konut yaklaşık 2 satte tamamen yandı.

40 konut yaklaşık 2 satte tamamen yandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekiplerine Orman Bölge Müdürlüğü ve polis TOMA araçları destek verdi. Sitede diğer binalarda oturanlar da önlem amaçlı evlerini terk etti. Yanan dairelerden zaman zaman patlama sesleri de geldi.

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DIŞ CEPHE KAPLAMASI ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRDİ

Söndürme çalışmaları devam ederken olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger, “Site yönetimi yangının çıkmasıyla beraber tüm site sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bilgimiz var. Sevindirici olan herhangi bir can kaybı olmadan atlatacağız” dedi. Yangın yerine gelen bir diğer isim İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de itfaiye ekiplerinin çok sayıda kişiyi balkonlardan kurtardığını belirterek, “Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştiriyor” dedi. Alevlere müdahale etmesi için Aydın’dan orman yangını söndürme helikopteri de yollandı. Yangın sabaha karşı kontrol altına alınabildi. (Ertuğrul KOÇAK / DHA)

İzmir’in her yerinden görüldü

BÖYLE BİR KONUT YANGINI YOK

Cemal Kozacı (yangın Risk Uzmanı) Son yıllarda yurtiçi ve yurtdışında konut olarak kullanılan bir binada bu kadar büyük ve çabuk gelişen yangın yaşanmadı. Çok ciddi incelenmesi lazım. Dekorasyonunu bütün detaylarını inceledim. Çok fazla miktarda ahşap malzeme hem dış cephede hem içerde kullanılan bir yapı. Yetmediği gibi narenciye ve zeytin ağaçları saksılar içinde yerleştirilmiş. Hele çelik konstrüksiyonlu bölmede tamamen ağaçlar yerleştirilmiş. Bu bir yapıdaki yangın yükünün inanılmaz artması demek.

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7 KİŞİ HAFİF YARALI

Yangında altı kişi dumandan etkilendi. Bir kişi de ayağını burkarak yaralandı.

TATLISES’İN DE EVİ VARDI

Sitede evi bulunan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Folkart’ta oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum İzmir’e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin” dedi.

AHŞAP KAPLAMASIYLA DİKKAT ÇEKİYORDU

Folkart Narlıdere Sitesi denizi gören manzarası, yangına dayanıklı olarak üretildiği belirtilen ahşap detaylı geniş balkon ve teraslarıyla, Site içerindeki havuzuyla birlikte İzmir’in dikkat çeken sitelerinden biriydi. Sitede bulunan lüks daireler 18 milyon lira ile 30 milyon lira arasında satılıyor.