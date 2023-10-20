Son dakika... İzmir'de korkutan deprem

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23:53'te merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, İzmir ve çevre şehirlerden de hissedildi.