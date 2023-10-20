Son dakika... İzmir'de korkutan deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23:53'te merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, İzmir ve çevre şehirlerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-10-20
Saat:23:53:08 TSİ
Enlem:38.345 N
Boylam:27.201 E
Derinlik:9.23 km
Detay:https://t.co/BZo56jPoWV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi