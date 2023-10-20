×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İzmir'de korkutan deprem

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Deprem#Son Depremler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 23:58

Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden hissedilirken kısa süreli panik yaşandı.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23:53'te merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, İzmir ve çevre şehirlerden de hissedildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Deprem#Son Depremler

BAKMADAN GEÇME!