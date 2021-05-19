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Haber Giriş: 19.05.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir Menderes'te 4.3 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberine göre, İzmir'in Menderes ilçesinde saat 14.14'te 4,3 ve 14.18'de de 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre İzmir'in Menderes İlçesinde saat 14.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden 4 dakika sonra da 4.2 büyüklüğünde, 14.25'te de 3.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı hissedildi.

AFAD, 4.3'lük depremin derinliğini 10.68 kilometre olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verisine göre merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 2 deprem meydana geldi.

Son dakika... İzmir Mendereste 4.3 büyüklüğünde deprem

Depremlerden ilki saat 14.14'te 4.1 büyüklüğünde, ikincisi ise saat 14.18'de 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. İlk depremin derinliği 16.4 kilometreyken ikinci depremin derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü.

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