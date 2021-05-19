Son dakika... İzmir Menderes'te 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre İzmir'in Menderes İlçesinde saat 14.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden 4 dakika sonra da 4.2 büyüklüğünde, 14.25'te de 3.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı hissedildi.

AFAD, 4.3'lük depremin derinliğini 10.68 kilometre olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verisine göre merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 2 deprem meydana geldi.

Depremlerden ilki saat 14.14'te 4.1 büyüklüğünde, ikincisi ise saat 14.18'de 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. İlk depremin derinliği 16.4 kilometreyken ikinci depremin derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü.

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