Son dakika... İYİ Partili Cihan Paçacı'nın istifasının perde arkası ortaya çıktı

Haberin Devamı

6'lı masanın 11'inci toplantısı İYİ Parti'nin ev sahipliğinde dün yapıldı. Toplantıya 6'lı masada yer alan partilerin genel başkanları katıldı. 6'lı masanın toplantısı yaklaşık 9 saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası liderlerin imzasının olduğu yazılı ortak açıklama yayımlandı. 6'lı masanın bir sonraki toplantısı 13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde yapılacak.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağını ve dün İYİ Parti'den istifa eden Cihan Paçacı'nın istifasına ilişkin detayları aktardı...

Haberin Devamı

13 ŞUBAT TOPLANTISI

"13 Şubat enteresan bir tarih. 6 liderin bir araya gelmesinin yıl dönümü. Adayı belirlemek için bir araya gelecekler. Adayın belirlenmesini bekliyoruz. Ortak aday beklentisi yüksek. Bu saatten sonra ayrışma beklenmiyor. 14 Şubat’ta 15 Şubat’ta bir lansman ile duyurulması bekleniyor.

YOL HARİTASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yol haritasına ilişkin detay vardı. Cumhurbaşkanı adayını belirleme ile kamuoyu ile paylaşılacak. Metin olası cumhurbaşkanının ağzından iletilmesi bekleniyor. Kendisinin demokratik taahhütleri olarak belirteceği yansıtılıyor. Eğer seçilirsem iktidara geldiğim diyerek başlayacak metin. Net ifadelerin olacağı belirtiliyor. Başkan yardımcılığı konusu masada. 13 Şubat’ta netleşmesi bekleniyor.

İYİ PARTİLİ CİHAN PAÇACI'NIN İSTİFASININ PERDE ARKASI

Paçacı’nın isminin kullanılarak demecin verilmesi şaşırtıcıydı. Aslında bugüne kadar kulislerde İYİ Parti’nin genel havasının bu olduğunu hep yansıttık. En son başkanlık divanı toplantısı sonrası yaptığımız yayında da söyledik. Kılıçdaroğlu’na çekince koyan parti kurmayları var. Parti tabanının yüzde 33’lük kısmı sıcak bakmıyor. Bunlar değerlendiriliyor ve biliniyordu. Ama açıktan, Meral Akşener’in konuşma yasağı koymasına rağmen Paçacı’nın demeci şaşırtıcıydı.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu’na olumsuz bakanlara rağmen Cihan Paçacı’nın aslında en doğru ismin Kılıçdaroğlu olabileceği, dolayısı ile bir realite olarak kabul edilip partinin talep ve politikalarının buna göre belirlenmesine yönelik ifadelerini de biliyoruz. Parti kaynakları Akşener’le önceden konuşmadı, bilgisi dahilinde değildi diyor. Paçacı liderleri karşılayan ekibin içindeydi. Toplantı sırasında Akşener’in istifa et dediği biliniyor. Genel başkanın elini rahatlatmak için böyle bir şey yaptığı değerlendiriliyor. Akşener'in 6 lidere de bu konuda açıklama yaptığı biliniyor.

Cihan Paçacı’nın genel başkanın elini rahatlatmak için bu şekilde tutum benimsediği ifade ediliyor. Siyasetçinin sokağı ve tabanını esas alması gerektiğini vurgulamış oldu diyorlar. Bu şu demek olabilir. Bazı çekinceler var ve Meral Akşener sokağa rağmen hareket etmekte güçlük çekiyor. Dolayısı ile bazı güvenler verilirse belki düğümde çözülebilir yorumları yapılıyor.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Paçacı değil. Artık Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerinde neyi nasıl yaparız, dediğini biliyoruz. Muhafazakar sağ seçmenin sıcak bakmadığını biliyoruz."