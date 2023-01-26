Son dakika: İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu istifası... Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

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Altılı masanın toplantısı devam ederken İYİ Parti'den istifa haberi geldi. İYİ Partili Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Paçacı istifa kararını şu sözlerle açıkladı:



* Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.



* Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

TARTIŞMA YARATAN SÖZLER: PARTİ KURULLARI KEMAL BEY'İ ONAYLAYACAK NOKTADA DEĞİL

İYİ Partili Paçacı, bugün Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşmuş; CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili sözleri tartışma konusu olmuştu. Paçacı şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

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"Biz başından itibaren 'kazanacak aday' diyoruz. Zaten herkes bu tanımda mutabık olacaktır. Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…'

Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak"