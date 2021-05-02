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Özden ATİK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.05.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismi tutuklandı

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Son dakika... İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismi tutuklandı

Öldürülen terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'nin sağ kolu ve örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli A.S.İ.M. tutuklandı.

Ebubekir El-Bağdadi'nin DEAŞ içinde en çok güvendiği isimler arasında gösterilen ve örgüt elebaşının Irak'tan Suriye'ye geçişinde ve Suriye'de yeraltına inerek güvenli bölgelerde gizlenmesinde kritik rol üstlendiği iddia edilen A.S.İ.M, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgusu yapılan A.S.İ.M tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.  İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Afganistan uyruklu A.S.İ.M., DEAŞ'a yönelik MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan'da Ataşehir'de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalanmıştı.

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