Son dakika: İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi görüşüldü. Görüşülen tekliflerin ardından, İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu.Teklifler, alt komisyona çekildi. UKOME, Ağustos ayında aynı gündemle tekrar toplanacak.

İBB yönetimi enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57.07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.