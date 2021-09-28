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Son dakika... İstanbul'da taksi denetimi! Bu kez de 'uzun mesafe' bahanesi

#Taksi#Taksi Denetimi#İstanbul
Son dakika... İstanbulda taksi denetimi Bu kez de uzun mesafe bahanesi

Taksim'de taksilere yönelik yapılan denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye ceza kesildi. Öte yandan bir kadın gideceği yerin uzak olduğu bahane edilerek taksiye alınmadı. Taksi sürücüsünü polise şikayet eden kadın "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim" dedi. 

Taksimde denetim Taksiciden bu kez uzun mesafe bahanesiTaksimde denetim Taksiciden bu kez uzun mesafe bahanesi
Taksimde denetim Taksiciden bu kez uzun mesafe bahanesi

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik denetim yaptı. Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken şüpheli görülen bazı taksilerin de şase numaralarına bakıldı. Ekipler ayrıca taksi bekleyen turistleri durdukları boş taksilere bindirerek gönderdi.

Son dakika... İstanbulda taksi denetimi Bu kez de uzun mesafe bahanesi

ÇOK UZAK DEYİP ALMADI 

Denetim noktasına birkaç metre geride durdurduğu taksiye alınmayan kadın, taksiciyi polise şikayet etti. Kadın "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim" diye konuştu. Kadın daha sonra başka bir taksiye binerek yoluna devam etti. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı. 

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#Taksi#Taksi Denetimi#İstanbul