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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'taksi' genelgesi! Yolcu almayan taksi şoförleri hakkında yasal işlem başlatılacak

#İçişleri Bakanlığı#Taksi#Genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'taksi denetimleriyle' ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre; polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak.Ticari taksi denetimleri arttırılacak, şehirler arası otobüslerdeki gibi ticari taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştirecek.

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'taksi denetimleri genelgesi' gönderdi.

Genelgede, son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekildi.

Genelgede bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe müessir olayları arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı.

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Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler şu şekilde sıralandı:

- Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müraacatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek.

- Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak.

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- Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak.

- Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.

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